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Сили оборони уразили пункти управління дронами, переправу та інші об'єкти в РФ та на ТОТ – Генштаб ЗСУ

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Сили оборони уразили пункти управління дронами, переправу та інші об'єкти в РФ та на ТОТ – Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

В ніч на 5 серпня підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих об’єктів противника, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Так, уражено пункти управління БпЛА окупантів у районах Малих Щербаків Запорізької області, Костянтинівки, Часового Яру та Зеленого Поля на Донеччині, а також Волфінського Курської області рф. Окремо завдано ураження пункту управління противника у районі Бахмута Донецької області", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Окрім того, уражено переправу через річку Мокрі Яли у районі Веселого на Донеччині, яку противник використовує для військової логістики, перекидання особового складу, озброєння та матеріально-технічних засобів.

Також українські воїни вдарили по складу матеріально-технічних засобів противника в Ішуні на території тимчасово окупованого півострова Крим.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації", – наголосили в Генштабі.

#сили_оборони #цілі #ураження
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