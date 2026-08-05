Сили оборони уразили пункти управління дронами, переправу та інші об'єкти в РФ та на ТОТ – Генштаб ЗСУ

В ніч на 5 серпня підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих об’єктів противника, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Так, уражено пункти управління БпЛА окупантів у районах Малих Щербаків Запорізької області, Костянтинівки, Часового Яру та Зеленого Поля на Донеччині, а також Волфінського Курської області рф. Окремо завдано ураження пункту управління противника у районі Бахмута Донецької області", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Окрім того, уражено переправу через річку Мокрі Яли у районі Веселого на Донеччині, яку противник використовує для військової логістики, перекидання особового складу, озброєння та матеріально-технічних засобів.

Також українські воїни вдарили по складу матеріально-технічних засобів противника в Ішуні на території тимчасово окупованого півострова Крим.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації", – наголосили в Генштабі.