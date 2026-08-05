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Командувач ВМС України обговорив безпеку Чорноморського регіону з очільницею МЗС Латвії

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Командувач Військово-морських сил Збройних сил України Олексій Неїжпапа зустрівся з міністром закордонних справ Латвійської Республіки Байбою Браже.

"Детально ознайомив Міністра з безпековою ситуацією в Чорноморській операційній зоні. Окремо зупинився на викликах та загрозах, що несуть у собі терористичні атаки російського агресора по цивільному судноплавству", - повідомив Неїжпапа в соцмережі Facebook.

Командувач підкреслив, що Латвія залишається одним із послідовних і надійних партнерів України, який від початку повномасштабного вторгнення надає всебічну підтримку українським Військово-Морським Силам. Він висловив щиру вдячність за цю допомогу та підтвердив готовність до подальшого поглиблення співпраці заради забезпечення спільної безпеки.

#чорноморський_регіон #неїжпапа #браже
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