Війну проти міст можна зупинити лише за дієвої допомоги союзників, інакше вона поширюватиметься, – Залужний

Надзвичайний і повноважний посол України у Великій Британії, ексголовнокомандувач ЗСУ (2021-24 рр) Валерій Залужний заявляє про необхідність допомоги союзників для зупинки обстрілу українських міст з боку РФ, і прогнозує, що в іншому разі цей терор посилюватиметься.

"Ворог б’є по Києву та інших містах, бо відчуває свою безкарність. І мова не про якусь воєнну логіку – це відвертий терор мирного населення і нищення цивільної інфраструктури. Зупинити це можливо лише за дієвої допомоги західних союзників. Світ має реагувати, інакше прецедент "війни проти міст" буде тільки поширюватися", – написав Залужний в Телеграм у середу вранці.

Як повідомлялося, атака РФ в ніч на середу забрала життя 16 мирних жителів Київської області, ще 28 людей отримали тілесні ушкодження. Зокрема, в Києві загинула одна жінка, ще 16 людей дістали поранень. В Київській області внаслідок атаки загинули 16 мирних жителів, ще 28 людей отримали тілесні ушкодження.