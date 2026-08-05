Сибіга закликав партнерів прискорити надання ППО після нічного удару по Київщині

Виконувач обов’язків міністра закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував нічні удари по Київщині, закликавши партнерів прийняти необхідні рішення для допомоги Україні.

"Вночі Росія завдала удару по Києву та прилеглих районах, випустивши понад два десятки балістичних ракет, в результаті чого загинуло щонайменше 17 осіб, а понад чотири десятки отримали поранення. Російські удари не йдуть на літні канікули; підтримка України та тиск на агресора також не повинні припинятися. Кожен перехоплювач має значення. Це засоби, що рятують життя, і я закликаю всіх партнерів прискорити ухвалення всіх відповідних рішень", – написав Сибіга в соцмережі Х.

Він також наголосив, що спроможність Росії виробляти ракети для балістичного терору має бути остаточно зруйнована шляхом негайного запровадження додаткових жорстких санкцій.

Глава МЗС також застеріг міжнародну спільноту від фальшивого морального вирівнювання між агресором і країною, яка захищається.

"Російські атаки не можуть бути виправдані за жодних обставин, у тому числі будь-якими діями України. Навпаки, Україна має повне право наносити удари по законних військових цілях на території Росії в порядку самооборони відповідно до статті 51 Статуту ООН", – резюмував він.

Як повідомлялося, росіяни в ніч на 5 серпня завдали масового удару по Київщині. Постраждали 22 жителі області: у Броварському районі поранення отримали 12 людей, у Фастівському троє, ще семеро постраждали у Бучанському районі. Загинули 14 людей, з них у Броварському районі дев’ятеро, у Бучанському районі – четверо, і один загиблий у Фастівському районі.