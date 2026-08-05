Внаслідок ворожого обстрілу платформи "Квітневий" на Київщині загинули 8 людей, ще 3 поранені – прокуратура

Атака РФ в ніч на середу забрала життя 16 мирних жителів Київської області, ще 28 людей отримали тілесні ушкодження, тільки на залізничній платформі "Квітневий" Броварського району загинуло восьмеро людей, а ще троє отримали поранення, зазначають в Офісі генерального прокурора.

В телеграм-каналі в середу прокуратура повідомляє, що внаслідок масованої атаки РФ на Київ та Київську область сукупно загинули 17 людей, ще 44 постраждали, розпочато розслідування за фактами воєнних злочинів.

За інформацією прокуратури, ворог здійснив комбіновану атаку ударними безпілотниками та ракетами по столиці, а також населених пунктах Броварського, Бучанського та Фастівського районів Київської області.

"У Києві станом на 08:00 відомо про загибель 60-річної жінки в Оболонському районі. Ще 16 людей дістали поранення, серед них – водій бригади екстреної медичної допомоги", – йдеться в повідомленні.

Також, згідно з повідомленням, наслідки ворожих ударів зафіксовано у Голосіївському, Деснянському, Оболонському та Святошинському районах столиці. "Пошкоджено приватний будинок, два поштові відділення, гіпермаркет, логістичний центр мережі супермаркетів, автозаправну станцію та автомобілі", – уточнюють у відомстві.

В Київській області внаслідок атаки загинули 16 мирних жителів, ще 28 людей отримали тілесні ушкодження. "Найбільше жертв зафіксовано у Броварському районі. У селі Квітневе внаслідок атаки на територію залізничної станції загинули 8 людей, ще 3 отримали поранення. Також пошкоджено приватні житлові будинки", – зазначається в повідомленні.

За інформацією прокуратури, у селі Перемога внаслідок ракетного удару по складських приміщеннях підприємства загинули дві людини, ще вісім травмовано. У Броварах через ракетний удар по складському приміщенню поранено одну людину, виникли масштабні пожежі.

"У Бучанському районі внаслідок ракетних ударів по складських комплексах загинули 5 людей, ще 13 отримали поранення. У Фастівському районі внаслідок ракетного удару по логістичному центру загинула одна людина, ще троє постраждали", – інформують у відомстві.

Остаточна кількість постраждалих і масштаби руйнувань уточнюються. Прокурори спільно зі слідчими та іншими правоохоронцями документують наслідки чергового воєнного злочину РФ, проводять першочергові слідчі дії та фіксують докази збройної агресії держави-окупанта.