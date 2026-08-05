Найпопулярнішими спеціальностями серед вступників у 2026р стали менеджмент, психологія і філологія

Міністерство освіти і науки України назвало найпопулярніші спеціальності за кількістю поданих заяв вступників у 2026 році: ними стали менеджмент, психологія і філологія.

Згідно з даними Міносвіти, до десятки спеціальностей із найбільшою кількістю заяв потрапили: менеджмент – 105 301 заява (порівняно з 2025 роком їхня кількість зросла на 25 984, або 32,8%); психологія – 66 774; філологія – 61 410; маркетинг – 49 345; економіка та міжнародні економічні відносини – 42 893; комп’ютерні науки – 40 755; фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок – 37 667; право – 33 447; середня освіта – 31 265; кібербезпека та захист інформації – 30 363.

Зазначається, що на ці десять спеціальностей припадає приблизно 46% усіх поданих заяв.

"Окрема тенденція вступної кампанії 2026 року – увага вступників до спеціальностей, яким надається особлива підтримка. На 40 цивільних спеціальностей вступники подали загалом 232 354 заяви. У 2025 році їх було 174 166. Кількість заяв на спеціальності з особливою підтримкою зросла на 33,4%. Серед них – будівництво та цивільна інженерія, електрична інженерія, автоматизація і робототехніка, машинобудування. Це важливий сигнал для університетів і держави, адже йдеться про підготовку фахівців, яких уже потребують економіка та відбудова", – розповіли в Міносвіти.

Найбільше заяв подано на: середню освіту – 31 265 заяв; будівництво та цивільну інженерію – 23 822; автомобільний транспорт – 17 861; агрономію – 16 984; електричну інженерію – 16 366; автоматизацію, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніку – 15 365; електроніку, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніку – 8 797; машинобудування – 8 634; агроінженерію – 8 547; харчові технології – 8 070.

Найбільше в абсолютних показниках зросла кількість заяв на: будівництво та цивільну інженерію – +9 082 заяви, або +61,6%; електричну інженерію – +5 948, або +57,1%; автоматизацію, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніку – +5 356, або +53,5%; автомобільний транспорт – +5 014, або +39%; агрономію – +4 605, або +37,2%.

Зазначається, що помітно збільшилася кількість заяв також на авіаційну та ракетно-космічну техніку – на 74,6%, науки про Землю – на 66,8%, енерговиробництво – на 53,6%, тваринництво – на 49,6%, садово-паркове господарство – на 47,8%.

В той же час, незначне зменшення зафіксовано лише на двох спеціальностях: металургії – на 57 заяв, або 6,2%, та дошкільній освіті – на 26 заяв, або 0,6%.

Як повідомлялося, 1 серпня завершився етап подання заяв для вступу на бакалаврат і медичну магістратуру. Вступники подали 1,2 млн заяв, що на 28% більше, ніж торік.

У 2026 році найбільше заяв на вступ надійшло до Національного університету "Львівська політехніка", Львівського національного університету імені Івана Франка і Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".