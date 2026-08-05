Найбільше заяв на вступ надійшло до Львівської політехніки, Львівського університету ім. Франка та КПІ

У 2026 році найбільше заяв на вступ надійшло до Національного університету "Львівська політехніка", Львівського національного університету імені Івана Франка і Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", повідомило Міністерство освіти і науки України.

Згідно з даними Міносвіти, до закладів освіти з найбільшою кількістю заяв увійшли: Національний університет "Львівська політехніка" – 59 676 заяв (порівняно з 2025 роком їхня кількість зросла на 16 295, або 37,6%); Львівський національний університет імені Івана Франка – 46 601 (це на 3 210, або 7,4%, більше, ніж у 2025 році); Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського – 39 188 (за рік їхня кількість зросла на 10 579, або 37%).

Далі за кількістю заяв: Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 34 323; Державний торговельно-економічний університет – 26 247; Карпатський національний університет імені Василя Стефаника – 24 322; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича – 23 240; Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана – 22 925.

Зазначається, що на десять найпопулярніших закладів освіти припадає майже 29% усіх заяв, а на перші двадцять – понад 43%.

Як повідомлялося, 1 серпня завершився етап подання заяв для вступу на бакалаврат і медичну магістратуру. Вступники подали 1,2 млн заяв, що на 28% більше, ніж торік.