Окупанти обстріляли залізничну платформу "Квітневий" у Броварському районі, 8 загиблих – РДА

Унаслідок нічної російської атаки на Броварський район Київської області зазнали руйнувань цивільна інфраструктура, логістичні об’єкти та житлові будинки. Найбільше людей постраждало безпосередньо на залізничній платформі "Квітневий", повідомив голова Броварської районної державної адміністрації Віталій Бігун.

"Трохи затримався потяг, і люди не встигли на свій останній потяг", – пояснив він в ефірі телемарафону.

Наразі підтверджено загибель восьми осіб, доля ще трьох людей залишається невідомою.

Окрім залізничної інфраструктури, ворог завдав ударів щонайменше по п’яти великих локаціях району. Суттєвих пошкоджень зазнали логістичні комплекси, зокрема склади компанії Fozzy Group, а також великий логістичний хаб, який займається вантажними перевезеннями та монтажними роботами. На одному з таких об’єктів підрозділи ДСНС досі приборкують масштабну пожежу.

Зазнали пошкоджень і житлові будинки навколо місць влучань. Наразі спеціальні служби та профільні команди оцінюють обсяги та ступінь завданих руйнувань.

Медзаклади надають невідкладну допомогу приблизно 12 постраждалим, які перебувають у лікарнях із травмами різного ступеня тяжкості. Всі екстрені служби продовжують працювати на місцях подій.

Як повідомлялося, росіяни в ніч на 5 серпня завдали масового удару по Київщині. Постраждали 22 жителі області: у Броварському районі поранення отримали 12 людей, у Фастівському троє, ще семеро постраждали у Бучанському районі. Загинули 14 людей, з них у Броварському районі дев’ятеро, у Бучанському районі – четверо, і один загиблий у Фастівському районі.