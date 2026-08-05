Окупанти за добу 35 разів обстріляли міста і села Донецької області, троє людей загинули, ще 31 поранено

Троє мирних жителів міста Дружківка Донецької області загинули, ще 31 житель області, з них 27 з міста Краматорськ отримали поранення внаслідок обстрілів з боку російських окупантів протягом минулої доби, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін вранці у середу.

"Краматорський район. У Слов’янську пошкоджено 3 приватні будинки, багатоповерхівку, крамницю, кав’ярню, 6 автівок та інфраструктуру. У Краматорську поранено 27 людей, пошкоджено 6 багатоповерхівок, 2 заклади освіти, банк, пошту, 4 торгові об’єкти, 8 легковиків та інфраструктуру. У Петрівці Другій Олександрівської громади пошкоджено 6 приватних будинків. У Дружківці загинули 3 людини, пошкоджено багатоповерхівку", – написав Філашкін у Телеграм.

Також, за його словами, у місті Добропілля Покровського району внаслідок обстрілу було зруйновано багатоповерхівку.

В інших районах області без руйнувань і постраждалих.

Всього за добу російські окупанти 35 разів обстріляли населені пункти області.

З населених пунктів на лінії фронту за минулу добу було евакуйовано 640 людей, у тому числі 43 дитини.

Як повідомлялося, 3 серпня травня російські окупанти 33 рази обстріляли населені пункти Донецької області, загинули двоє, поранені вісім мирних жителів. 2 серпня окупанти 27 разів обстріляли населені пункти області, загинули двоє цивільних, було поранено ще 14. 1 серпня було 25 обстрілів, загиблих було двоє, поранених четверо.

З населених пунктів на лінії фронту 3 серпня за добу було евакуйовано 767 людей, у тому числі 47 дітей, 2 серпня було евакуйовано 605 людей, у тому числі 30 дітей, 1 серпня було евакуйовано 614 людей, у тому числі 36 дітей.