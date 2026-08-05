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Зеленський: Відомо про 17 загиблих і 44 поранених у результаті обстрілу Києва та області

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Зеленський: Відомо про 17 загиблих і 44 поранених у результаті обстрілу Києва та області
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Станом на ранок середи відомо про 17 загиблих і 44 постраждалих у результаті російського масованого обстрілу столиці і Київської області, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Станом на зараз відомо про 44 постраждалих від масованого російського удару по Києву та Київщині. Ще 17 людей, на жаль, загинуло. Мої співчуття рідним та близьким. Важкий був удар: 24 балістичні ракети, 4 "Циркони/Онікси" та ще 115 дронів, значна частина з них реактивні", – написав Зеленський у телеграм-каналі у середу.

Президент повідомив, що основною ціллю атаки ворога були складські приміщення цивільних підприємств, також були удари по інфраструктурі, залізничній станції, пивоварній компанії, складах будівельних матеріалів, цивільній логістиці.

"Перехоплювачі балістики – те, що могло б зберегти життя загиблих сьогодні. Дуже важливо, щоб партнери усвідомлювали, що затримки з їх постачанням або неготовність передавати антибалістику призводить саме до таких жахливих жертв і руйнувань. Партнери, які не готові допомагати активніше з постачаннями перехоплювачів уже зараз, можуть допомогти новими санкційними кроками", – наголосив Зеленський.

Він додав, що значна частина російських виробництв балістики досі не під санкціями.

"Потрібні нові кроки від G7 та від ЄС, усіх, хто підтримує захист життя", – закликав глава держави.

#атаки_рф #жертви
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