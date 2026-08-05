Окупанти за добу втратили 1130 осіб та 452 од. спецтехніки – Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1130 окупантів, п'ять танків, 65 артсистем, п'ять бронемашин, 1715 БПЛА, а також 452 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком середи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.08.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 452 880 (+1 130) осіб, танків – 12 242 (+5) од, бойових броньованих машин – 25 084 (+5) од, артилерійських систем – 47 396 (+65) од, РСЗВ – 2 002 (+2) од, засоби ППО – 1 540 (+2) од, літаків – 439 (+0) од, гелікоптерів – 354 (+0) од, наземних робототехнічних комплексів – 2 134 (+10) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 444 455 (+1 715) од, крилаті ракети – 5 007 (+0) од, кораблі / катери – 34 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 130 266 (+449) од, спеціальна техніка – 4 495 (+3) од", – сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.