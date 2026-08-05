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ППО України збила 98 зі 115 БпЛА, зафіксовано влучання ракет та 17 ударних БпЛА на 26 локаціях

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ППО України збила 98 зі 115 БпЛА, зафіксовано влучання ракет та 17 ударних БпЛА на 26 локаціях

Сили оборони України у ніч на середу знешкодили 98 безпілотників, проте зафіксовано влучання ракет та 17 ударних БпЛА на 26 локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 98 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни", – йдеться в повідомленні.

Загалом в ніч на 05 серпня (з 18:00 04 серпня) противник атакував 4 протикорабельними ракетами Циркон/Онікс із Курської та Ростовської обл., 24 балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 із Брянської та Курської обл., 115 ударними БпЛА типу Shahed (більшість із них – реактивні), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Міллерово, Орел – РФ., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

У командуванні наголосили, що основний напрямок удару – Київщина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Між тим, зафіксовано влучання ракет та 17 ударних БпЛА на 26 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

 

#ппо #цілі #ліквідація
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