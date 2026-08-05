Російська атака знищила два ключові логістичні центри "Епіцентру" в Києві та на Київщині, загинув співробітник, ще троє постраждали

Унаслідок нічної російської ракетної атаки знищено два ключові логістичні об'єкти групи компаній "Епіцентр", загинув один співробітник, ще троє дістали поранення, повідомила керівник департаменту зі зв'язків з громадськістю компанії Юлія Чудновець.

"Загинув наш колега. Молодий хлопець, у якого попереду було ціле життя. Поранені ще троє співробітників", – написала Чудновець.

За її словами, повністю згорів логістичний центр компанії у Києві, а в Калинівці фактично втрачено одне з найбільших виробництв керамічної плитки в Україні.

У компанії наголосили, що за кожним зруйнованим об'єктом стоять роки праці, сотні працівників та значні інвестиції, і запевнили, що продовжать роботу попри завдані збитки.