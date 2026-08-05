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Російська атака знищила два ключові логістичні центри "Епіцентру" в Києві та на Київщині, загинув співробітник, ще троє постраждали

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Унаслідок нічної російської ракетної атаки знищено два ключові логістичні об'єкти групи компаній "Епіцентр", загинув один співробітник, ще троє дістали поранення, повідомила керівник департаменту зі зв'язків з громадськістю компанії Юлія Чудновець.

"Загинув наш колега. Молодий хлопець, у якого попереду було ціле життя. Поранені ще троє співробітників", – написала Чудновець.

За її словами, повністю згорів логістичний центр компанії у Києві, а в Калинівці фактично втрачено одне з найбільших виробництв керамічної плитки в Україні.

У компанії наголосили, що за кожним зруйнованим об'єктом стоять роки праці, сотні працівників та значні інвестиції, і запевнили, що продовжать роботу попри завдані збитки.

 

#епіцентр
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