"Епіцентр" зупиняє виробництво на "Epicentr Ceramic Corporation" та переносить його за кордон

Група компаній "Епіцентр" ухвалила рішення зупинити виробництво на заводі "Epicentr Ceramic Corporation" після прямого російського ракетного удару та перенести його на два підприємства компанії за кордоном, повідомила пресслужба компанії.

"Ми змушені ухвалити надзвичайно важке рішення – зупинити виробництво на заводі "Epicentr Ceramic Corporation". Щоб не допустити дефіциту продукції та забезпечити безперервність поставок, у першу чергу виробництво буде перенесено на два підприємства компанії за кордоном. Паралельно ми розпочинаємо підготовку до запуску виробництва ще на одному підприємстві в Україні", – йдеться в заяві.

У компанії повідомили, що внаслідок прямих ракетних влучань повністю знищено два великі складські комплекси. Ще одна ракета влучила безпосередньо у виробничий майданчик заводу "Epicentr Ceramic Corporation". Потужний вибух зруйнував усі виробничі печі, зробивши подальшу роботу підприємства неможливою. Біля логістичного комплексу також повністю знищено парковку приватних автомобілів співробітників – 20 автівок вигоріли вщент.

У заяві зазначається, що за попередніми оцінками, повне відновлення зруйнованого виробництва потребуватиме щонайменше півтора року, а найімовірніше близько двох років. У компанії визначили першочерговим завданням оперативно перенести виробництво за кордон, щоб забезпечити безперервну роботу компанії та виконання своїх зобов'язань перед партнерами та споживачами.

Між тим, сказано в заяві, масштаб завданих збитків наразі ще неможливо остаточно оцінити. Але сьогодні йдеться не лише про втрати компанії. Це цілеспрямований удар по українському виробництву, логістиці, робочих місцях і здатності країни відновлюватися.

"Ми висловлюємо щирі співчуття всім родинам, які сьогодні втратили своїх близьких. Розділяємо біль кожного, хто постраждав від цієї жорстокої атаки. Окремо висловлюємо слова підтримки українським компаніям, які сьогодні також зазнали руйнувань", – додали в компанії.