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Біля атакованих логістичних центрів на Київщині виявили загиблих – "Укрзалізниця"

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Після нічної російської атаки на логістичну інфраструктуру Київської області на території залізничної платформи поблизу атакованих логістичних центрів виявили загиблих, повідомила "Укрзалізниця".

"За оперативною інформацією, є загиблі, яких виявили на території залізничної платформи біля атакованих логістичних центрів", – йдеться у повідомленні.

В "Укрзалізниці" зазначили, що після атаки оперативні служби продовжують працювати на місці, тривають відновлювальні роботи у Броварському районі. Про відновлення руху буде повідомлено додатково.

У компанії також повідомили, що під час масованої комбінованої атаки рух поїздів і роботу станцій тимчасово призупиняли, а персонал станцій і пасажирів евакуювали. Наразі "Укрзалізниця" продовжує працювати в особливому режимі під час масованих повітряних атак.

 

#київська #жертви #атака
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