РФ завдала майже 20 ударів по Дніпропетровщині

Російські окупанти майже 20 разів атакували Дніпропетровську область, пошкоджена цивільна інфраструктура, повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

"Майже 20 разів ворог атакував три райони області безпілотниками, артилерією та авіабомбами", – написав він у телеграмі.

Зокрема, на Нікопольщині бив по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській, Покровській громадах. Виникло займання. Пошкоджена пожежна частина.

Горіло і у Синельниківському районі. Там потерпали Миколаївська і Покровська громади.

Поцілили росіяни і по Верхівцевому Кам'янського району. Понівечена інфраструктура.

Люди не постраждали, додав Ганжа.