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Події

РФ завдала майже 20 ударів по Дніпропетровщині

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РФ завдала майже 20 ударів по Дніпропетровщині
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Російські окупанти майже 20 разів атакували Дніпропетровську область, пошкоджена цивільна інфраструктура, повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

"Майже 20 разів ворог атакував три райони області безпілотниками, артилерією та авіабомбами", – написав він у телеграмі.

Зокрема, на Нікопольщині бив по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській, Покровській громадах. Виникло займання. Пошкоджена пожежна частина. 

Горіло і у Синельниківському районі. Там потерпали Миколаївська і Покровська громади.

Поцілили росіяни і по Верхівцевому Кам'янського району. Понівечена інфраструктура.

Люди не постраждали, додав Ганжа.

 

#дніпропетровська #обстріли
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