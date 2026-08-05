На Київщині 14 загиблих і 22 постраждалих внаслідок російської атаки

Унаслідок російської масованої атаки в ніч на середу у Київській області загинули 14 людей, ще 22 людини постраждали, повідомив начальник ОВА Тимур Ткаченко.

"Цієї ночі Київщина знову пережила одну з найтрагічніших ворожих атак. На жаль, російський удар забрав життя 14 мирних людей", – пише він у телеграмі.

Ткаченко наголосив, що найбільше жертв у Броварському районі, де загинули дев'ятеро людей. У Бучанському районі ворог убив ще чотирьох мирних жителів. Ще одна людина загинула у Фастівському районі.

Він додав, що за оновленою інформацією, постраждали 22 жителі області. У Броварському районі поранення отримали 12 людей, у Фастівському троє, ще семеро постраждали у Бучанському районі.

Усім постраждалим надається необхідна медична допомога, зазначив Ткаченко.