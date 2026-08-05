5 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

5 серпня відзначають Міжнародний день світлофора, Всесвітній день устриць, День свіжого дихання, День спідньої білизни.

День пам'яті жертв Великого терору (1937-1938).

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Православна церква вшановує пам'ять святого мученика Євсигнія; передсвято Преображення.

День 1623 Російська агресія - Day 1623 Russian aggression

День пам'яті жертв Великого терору (1937-1938)

5 серпня 1937 року радянська каральна система розпочала масштабну реалізацію репресивної операції, жертвами якої стали сотні тисяч людей. Саме цього дня набула чинності постанова Політбюро ЦК ВКП(б) "Про антирадянські елементи", яка дала поштовх наймасовішим політичним репресіям сталінського режиму.

5 серпня пам’ятні заходи, зокрема, відбувалися в урочищі Сандармох. У цьому лісовому урочищі поблизу карельського містечка Медвеж'єгорськ сталінський режим здійснив одну з масових страт політичних в’язнів. За трохи більш як тиждень у жовтні-листопаді 1937 року на спеціальному полігоні розстріляли понад тисячу людей, переважно в’язнів Соловецького концтабору. Для України це місце по-особливому символічне, тому що тут були вбиті ті, кого зараз називають українським "Розстріляним відродженням" – талановиті митці, письменники, режисери, науковці, діячі культури.

Навіть будучи за "Залізною завісою" й упокоривши значну частину суспільства лещатами тоталітаризму, радянська влада довгий час приховувала розстріл в’язнів так званого першого соловецького етапу. Розповсюджувались версії, що вони чи то були потоплені, чи то потонули самі в Білому морі.

Ставлення до пам’яті про жертв Великого терору в РФ стало маркером повторного сповзання цієї країни у тоталітаризм.

Міжнародний день світлофора

Присвячений важливості світлофорів у гарантуванні безпеки дорожнього руху. Перший світлофор встановили 10 грудня 1868 року в Лондоні, біля будівлі Британського парламенту. У нього були два семафорних крила і керувався він вручну. Сучасний автоматичний світлофор з’явився 5 серпня 1914 року в американському місті Клівленд. Він мав червоний і зелений сигнали та видавав звуковий сигнал при перемиканні.

Всесвітній день устриць

Це свято присвячене вшануванню устриць, які є популярним делікатесом у багатьох країнах світу. Вперше цей день почали святкувати в США як Національний день устриць, а згодом він набув міжнародного статусу.

День свіжого дихання

Присвячений важливості гігієни порожнини рота та підтримці свіжого дихання. Неприємний запах з рота, або галітоз, є поширеною проблемою, яка може впливати на соціальні взаємодії та впевненість у собі.

День спідньої білизни

День був започаткований у США компанією Freshpair 2013 року. Вони організували марафон у Нью-Йорку з метою побити світовий рекорд Гіннеса за найбільшу кількість людей, які зібралися разом у спідній білизні.

Народилися в цей день:

160 років від дня народження Володимира Миколайовича Леонтовича (1866-1933), українського письменника, мецената, громадсько-політичного та культурного діяча;

160 років від дня народження Михайла Георгійовича Попруженка (1866-1944), українського історика, філолога, слов'янознавця, літературознавця, бібліографа, бібліотечного діяча, педагога (Болгарія);

80 років від дня народження Володимира Михайловича Постнікова (1946-2025), українського театрального актора, майстра художнього слова;

70 років від дня народження Олександра Івановича Масляника (1956), українського письменника, публіциста, редактора, журналіста, видавця.

Ще цього дня:

1914 - У Клівленді установлюють перші у світі електричні світлофори;

1924 - у Туреччині забороняють багатоженство;

1965 - Починається війна між Індією і Пакистаном;

1991 - Сергій Бубка встановлює світовий рекорд, стрибнувши з жердиною на 6 м 10 см.

Церковне свято

День пам’яті святого мученика Євсигнія

Він народився в Антіохії 252 року. Служив у римській армії протягом 60 років за часів імператорів Діоклетіана, Максиміана, Костянтина Великого та його синів. Євсигній був свідком явища зоряного хреста на небі, яке побачив імператор Костянтин, що віщувало перемогу правителю.

Після завершення військової служби Євсигній повернувся до Антіохії, де присвятив своє життя молитвам і відвідуванню храмів. Під час правління імператора Юліана Відступника, який намагався відновити язичництво, Євсигній був звинувачений у християнстві. Він безстрашно викрив Юліана у відступництві від Христа і розповів про дивовижне явище хреста, свідком якого був у молодості. Юліан не пожалів старість святого і наказав відтяти йому голову. Євсигній помер мученицькою смертю у віці 110 років.

Передсвято Преображення Господнього

Передсвяткування Преображення Господнього відзначають 5 серпня. Преображення господнє одне з найважливіших дванадесятих християнських свят. Ще має назву Яблуневий Спас.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Іван, Юхим, Дарина, Марія, Христина.

З прикмет цього дня:

Вечірній туман стелиться по землі — на сонячну та спекотну погоду. Гроза в цей день — чекайте на добрий урожай зернових. Багато зірок на небі — за кілька днів піде дощ.

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