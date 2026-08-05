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На Львівщині планують створити науковий парк на базі Донецького національного технічного університету – Козицький

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На Львівщині планують створити сучасний науковий парк, центром якого стане релокований Донецький національний технічний університет (ДонНТУ), повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

За його словами, після вимушеної релокації через російську агресію університет зберіг викладацький склад, науковий потенціал і студентську спільноту та продовжує розвиток у Львівській області.

Проєкт передбачає створення на базі ДонНТУ наукового парку, де навчатимуться студенти, працюватимуть дослідники, розроблятимуться нові технології та впроваджуватимуться інноваційні бізнес-проєкти.

Над концепцією працюють всесвітньо відоме архітектурне бюро ZHA та українська агенція Voice of Space. Проєкт також передбачає облаштування сучасних лабораторій, просторів для компаній і дослідницьких центрів, а також будівництво житла для понад 500 науковців і членів їхніх сімей.

Джерело: https://t.me/kozytskyy_maksym_official/31964

#львівська #науковий #парк
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