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США і Парагвай підписали меморандум про стратегічне співробітництво у сфері цивільної ядерної енергетики – Рубіо

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Державний секретар США Марко Рубіо привітав підписання меморандуму про стратегічне співробітництво у сфері цивільної ядерної енергетики між США та Парагваєм, заявивши, що документ стане ще одним кроком до зміцнення двосторонніх відносин.

"Підписання Меморандуму про стратегічне співробітництво в галузі цивільної ядерної енергетики з Парагваєм – це ще один крок у подальшому розвитку відносин між нашими двома країнами. Між Сполученими Штатами та Парагваєм завжди були міцні зв'язки, і тепер ці зв'язки ще міцніші", – написав Рубіо в соцмережі Х.

Джерело: https://x.com/SecRubio/status/2084692698498310501

#парагвай #рубіо #сша #співробітництво
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