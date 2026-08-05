У Зміївській громаді ліквідували наслідки російського ракетного удару, пошкоджено близько 15 будинків – ОВА

У селі Задонецьке Зміївської громади Харківської області завершуються роботи з ліквідації наслідків російського ракетного удару, внаслідок якого було пошкоджено близько 15 приватних житлових будинків, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, до ліквідації наслідків обстрілу оперативно долучилися гуманітарні організації.

Постраждалих мешканців забезпечили будівельними матеріалами для першочергового ремонту житла, закрили пошкоджені віконні та дверні контури, а також надали психологічну і юридичну допомогу.

До робіт були залучені НУО "Координаційний гуманітарний центр", "Проліска", "Право на захист" та Харківська обласна організація Товариства Червоного Хреста України. Синєгубов подякував волонтерам і партнерам за оперативну допомогу постраждалим.

Джерело: https://t.me/synegubov/24502