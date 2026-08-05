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У Києві внаслідок ворожої атаки загинула жінка, ще п'ятеро людей постраждали – КМВА

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У Києві внаслідок російської повітряної атаки загинула жінка, ще п'ятеро людей дістали поранення, наслідки зафіксовані більш ніж на семи локаціях у чотирьох районах столиці, повідомила Київська міська військова адміністрація.

"Станом на 2:10 наслідки атаки фіксуються на понад 7 локаціях у Голосіївському, Оболонському, Деснянському та Святошинському районах міста Києва", – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що від рук ворога загинула жінка. Ще 5 осіб отримали поранення

Також пошкоджено житлову інфраструктуру. Виникли пожежі складських приміщень на значній площі. Крім того, триває пошук людей під завалами в Голосіївському районі.

Джерело: https://t.me/VA_Kyiv/19419

#київ #атака #жертва
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