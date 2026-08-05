Двоє постраждалих у Києві через російську атаку, пошкоджено складські та виробничі будівлі – влада

Російські війська здійснили масовану атаку на Київську область балістичними ракетами та ударними безпілотниками, внаслідок чого є поранені серед цивільного населення та пошкоджено складські та виробничі об'єкти, повідомив начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко.

"На жаль, є поранені серед мирних жителів. На місцях працюють медики, усім постраждалим надається необхідна допомога. Інформація щодо кількості поранених уточнюється", – зазначив Ткаченко.

За його словами, наслідки ворожої атаки станом на цей час фіксуються у Бучанському, Броварському та Фастівському районах області.

У Броварському районі пошкоджено складські будівлі та виробничі приміщення. У Бучанському та Фастівському районах також зафіксовано пошкодження складських будівель.

Водночас, за інформацією мера Києва Віталія Кличко, в Голосіївському районі столиці з-під завалів складського приміщення, де сталося руйнування, дістали двох постраждалих. Під завалами ще можуть бути люди. Триває пошуково-рятувальна операція.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/2622