У Голосіївському районі Києва зруйновано приватний будинок, стався витік аміаку, постраждав водій "швидкої" – Кличко

У Голосіївському районі Києва внаслідок російської атаки зруйновано приватний житловий будинок, під завалами можуть перебувати люди, також після влучання в нежитлову забудову стався витік аміаку, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, у приватному житловому будинку сталося руйнування, під завалами можуть перебувати люди.

Крім того, внаслідок влучання в об'єкт нежитлової забудови зафіксовано витік аміаку. На місця подій прямують екстрені служби.

Кличко також повідомив, що на одній із локацій унаслідок повторних вибухів було пошкоджено автомобіль швидкої медичної допомоги. Водій дістав травми.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/7194

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