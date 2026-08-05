У Києві через російську ракетну атаку горять житлові будинки та склади ще в трьох районах – влада

У Києві внаслідок російської ракетної атаки зафіксовано пожежі в житлових будинках і складських приміщеннях ще в трьох районах, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, в Оболонському районі внаслідок влучання, ймовірно, ракети, виникла пожежа у 20-поверховому житловому будинку. Також надійшли повідомлення про займання ще одного житлового будинку та складських приміщень за двома адресами.

Крім того, у Деснянському районі загорілося складське приміщення, а уламки ракети впали поблизу житлового будинку.

Кличко зазначив, що повітряна атака на столицю триває, у напрямку міста продовжують рухатися російські ракети.

Як повідомляє Київська міська військова адміністрація, в Голосіївському районі виникло загоряння в одноповерховій складській будівлі. Площа пожежі встановлюється.

Джерела: https://t.me/vitaliy_klitschko/7192

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