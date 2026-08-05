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Події

У Києві через російську атаку горять складські споруди в двох районах столиці, в іншому є влучання в офіс – КМВА

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Унаслідок російської повітряної атаки в двох районах Києва виникли пожежі на території складських споруд, повідомила Київська міська військова адміністрація.

"Внаслідок ворожої атаки в Оболонському та Святошинському районах горять складські споруди", – йдеться у повідомленні.

Інформація про постраждалих уточнюється. У КМВА зазначили, що повітряна атака на столицю триває.

Мер міста Віталій Кличко повідомив, що також в Оболонському районі, за попередньою інформацією, влучання в офісну будівлю та зафіксовано виклик медиків у Святошинський район столиці.

Джерело: https://t.me/VA_Kyiv/19408

#київ #атака #склади
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