На фронті відбулось 216 боїв за добу, найбільше на покровському та костянтинівськомунапрямках – Генштаб

Російські війська від початку доби 216 разів атакували позиції Сил оборони України, найактивнішим ворог був на покровському та костянтинівському напрямках, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

"Загалом від початку цієї доби відбулося 216 бойових зіткнень. Противник завдав одного ракетного удару із застосуванням двох ракет, здійснив 68 авіаційних ударів, скинув 213 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6428 дронів-камікадзе та здійснив 2294 обстріли населених пунктів і позицій наших військ", – йдеться в повідомленні.

На північно-слобожанському та курському напрямках противник здійснив три атаки; одне боєзіткнення триває дотепер. Крім того, ворог завдав одного авіаційного удару із застосуванням двох керованих авіабомб та здійснив 49 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, зокрема два із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Упродовж доби на південно-слобожанському напрямку противник 15 разів штурмував позиції українських підрозділів біля Козачої Лопані, Лимана, Ізбицького, Ковалівки, Охрімівки, Чорного, Хатнього, Митрофанівки та Іващиного. Одне боєзіткнення триває.

11 спроб загарбників просунутися зафіксовано на лиманському напрямку в районах Ольгівки, Шийківки, Ставків, Дробишевого, Діброви, Озерного та Лимана; ще одне боєзіткнення триває.

На слов'янському напрямку Сили оборони зупинили 17 спроб загарбників іти вперед поблизу Закітного, Кривої Луки, Рай-Олександрівки, Пискунівки та Різниківки; ще одне боєзіткнення триває.

Два ворожі штурми зафіксовано на краматорському напрямку в районах Никифорівки та Маркового.

На костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 18 ворожих штурмів поблизу Іванопілля, Костянтинівки, Іллінівки, Новоселівки та Новопавлівки.

Усього 23 атаки здійснив ворог на покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Торецьке, Шахове, Софіївка, Чернігівка, Ганнівка, Новий Донбас, Добропілля, Родинське, Шевченко, Василівка, Котлине, Удачне та Новопідгородне. Одне боєзіткнення триває.

"За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 40 окупантів та шістьох поранено; знищено дві одиниці автомобільної, три одиниці спеціальної техніки та один пункт управління безпілотних літальних апаратів ворога. Пошкоджено чотири артилерійські системи та одну одиницю автомобільної техніки противника. Знищено або подавлено 340 безпілотних літальних апаратів різних типів", – сказано в зведенні.

Дві атаки окупантів відбили українські захисники на олександрівському напрямку в районах Рибного та Піддубного.

12 атак окупантів зафіксовано на гуляйпільському напрямку в районах населених пунктів Воздвижівка, Цвіткове, Різдвянка, Рівне, Гірке, Залізничне, Староукраїнка, Чарівне та Єгорівка.

На оріхівському напрямку українські захисники відбили три атаки противника в районах Білогір'я, Павлівки та Плавнів.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02F3D76hx8rndNMRhC28HWCLsayhovqadDXHQRYpAqiSFqeFaWfHYGbVinRPPS7VpNl