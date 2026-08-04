Російський БпЛА знищив склад "Біосфери" у Дніпрі площею 6 тис. кв. м

Російський безпілотник пізно ввечері 3 серпня влучив у склад корпорації "Біосфера" у Дніпрі, внаслідок чого повністю згоріла будівля площею 6 тис. кв. м, повідомили в компанії.

"Пізно ввечері 3 серпня 2026 року ворожий російський БПЛА влучив в один зі складів корпорації "Біосфера" у Дніпрі, де зберігалася готова продукція", – йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що під час атаки персонал перебував в укритті, тому ніхто не постраждав. Попри роботу підрозділів ДСНС, вогонь повністю знищив складську будівлю, яка була частиною великого логістичного комплексу. Також втрачено складську техніку, обладнання та частину запасів готової продукції.

У "Біосфері" повідомили, що оцінюють обсяг збитків і вже працюють над відновленням логістики та перерозподілом складських потоків. Виробничі майданчики компанії продовжують працювати у штатному режимі, хоча можливі тимчасові перебої з постачанням окремих товарних позицій.

У компанії нагадали, що це вже другий удар по її підприємствах за останні півтора року: у квітні 2025 року російська ракета влучила в комплекс "Біосфери".

Як повідомлялося, унаслідок російської нічної атаки на Дніпро значних пошкоджень зазнав складський комплекс виробника шоколаду "Millennium", що може призвести до тимчасових перебоїв із постачанням окремих видів продукції, повідомила компанія.

Раніше повідомлялося про російський удар по складському комплексу виробника морозива "Ласунка", яким було знищено складський комплекс виробника морозива "Ласунка" (Дніпропетровська обл.).