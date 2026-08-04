Рубіо заявив про прогрес у переговорах щодо Ормузької протоки – ЗМІ

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що досягнуто прогресу у переговорах щодо угоди про вільний транзит через Ормузьку протоку, передає CNN.

Рубіо заявив, що у переговорах щодо угоди про вільний транзит через Ормузьку протоку "досягнуто прогресу, але це ще не остаточне рішення".

Утім, він висловив надію, що така угода "буде укладена вже найближчим часом".

Рубіо зазначив, що США беруть участь у переговорах між Іраном та Оманом "щодо того, як забезпечити безпечний прохід більшої кількості суден через протоку".

"Поки ми рухаємося до довгострокових переговорів про денуклеаризацію", – зазначив він.

Також Рубіо сказав, що зусилля щодо збільшення трафіку через Ормузьку протоку є "найближчою угодою, на якій ми зосереджуємося".

Раніше держсекретар США Марко Рубіо неодноразово заявляв, що Ормузька протока має залишатися відкритим водним шляхом, яким вона була до того, як США та Ізраїль завдали удару по Ірану 28 лютого.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що якщо хтось і отримуватиме плату за прохід через Ормузьку протоку, то лише США, Ірану він цього не дозволить. Він також вкотре висловив думку, що зараз США повністю контролюють Ормузьку протоку. Іранська сторона раніше неодноразово заявляла, що це не так.

Президент США також заявив, що Вашингтон і Тегеран обговорять можливість відкриття Ормузької протоки вже у вівторок. Трамп наголосив, що це має стати першим етапом переговорів, і вже після нього розпочнеться обговорення ядерної програми Ірану.

Джерело: https://edition.cnn.com/2026/08/04/world/live-news/iran-war-trump?post-id=cmses88n200003b6x05drbge5