МЗС приєднується до збору UNITED24 на закупівлю реанімобілів для українських медиків

Виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Андрій Сибіга оголосив про нову спільну фандрейзингову ініціативу Міністерства закордонних справ по приєднанню до збору UNITED24, мета якого – зібрати $1,2 млн США на закупівлю десяти повністю оснащених автомобілів швидкої допомоги.

Як повідомляє пресслужба МЗС, протягом попереднього року в межах благодійної ініціативи вдалося зібрати понад $790 тисяч США, або майже 35 мільйонів гривень, на наземні роботизовані комплекси для українських захисників. Тепер зусилля спрямовують на посилення спроможностей екстреної медичної допомоги.

"Щодня Росія тероризує мирних жителів по всій Україні, вбиваючи й завдаючи поранень унаслідок ударів дронами та ракетами. Після кожної атаки вирішальною є кожна секунда. Сучасні автомобілі швидкої допомоги – це не просто транспорт. Це мобільні реанімаційні відділення, які дають змогу медикам надавати життєво необхідну допомогу ще до прибуття пацієнта до лікарні", – наголосив Сибіга.

Повідомляється, що автомобілі, які планують закупити в межах збору, будуть оснащені системами подачі кисню, апаратами штучної вентиляції легень, дефібриляторами-моніторами, капнографами, електрокардіографами з функцією дистанційної передачі ЕКГ та моніторами життєво важливих показників.

Комплектація також передбачає ноші, обладнання для інфузійної терапії, GPS-навігацію, відеореєстратори, системи клімат-контролю та паркувальні сенсори. Таке оснащення дасть медикам змогу безпечніше й ефективніше надавати невідкладну допомогу безпосередньо під час транспортування пацієнтів.

У МЗС наголосили, що в 2025 році українські бригади екстреної медичної допомоги здійснили понад 4,5 мільйона виїздів на виклики. Від початку повномасштабного вторгнення Росії було знищено або пошкоджено 495 автомобілів швидкої допомоги, зокрема 46 – у 2026 році.

"Кожен новий автомобіль швидкої допомоги допоможе врятувати тисячі життів", – підкреслив очільник МЗС, закликавши долучатися до збору.