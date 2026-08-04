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Російська атака пошкодила складський комплекс виробника шоколаду "Millennium" у Дніпрі

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Російська атака пошкодила складський комплекс виробника шоколаду "Millennium" у Дніпрі
Фото: Instagram: Millennium

Унаслідок російської нічної атаки на Дніпро значних пошкоджень зазнав складський комплекс виробника шоколаду "Millennium", що може призвести до тимчасових перебоїв із постачанням окремих видів продукції, повідомила компанія.

"Унаслідок нічної атаки на Дніпро складський комплекс із продукцією шоколаду Millennium зазнав значних пошкоджень", – йдеться у повідомленні компанії в Instagram.

У компанії зазначили, що через втрату частини готової продукції найближчим часом можливі тимчасові перебої з постачанням окремих позицій. Водночас наголосили, що внаслідок атаки люди не постраждали.

Наразі підприємство працює над відновленням пошкодженого комплексу.

Раніше повідомлялося про російський удар по складському комплексу виробника морозива "Ласунка", яким було знищено складський комплекс виробника морозива "Ласунка" (Дніпропетровська обл.). 

#дніпро #millennium #атака
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