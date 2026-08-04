Чехія не надаватиме тимчасовий захист частині чоловіків з України – МВС

Українці призовного віку, які прибули до Чехії і не виконали військовий обов'язок в Україні, більше не матимуть права на отримання тимчасового захисту, повідомило чеське Міністерство внутрішніх справ.

"Новоприбулі українські чоловіки призовного віку, які не пройшли військову службу, більше не матимуть права на тимчасовий захист. Сьогодні було опубліковано нове рішення Ради ЄС, яке регулює умови надання тимчасового захисту та продовжує його", – йдеться на сайті відомства.

Рішення Ради ЄС опубліковане у вівторок, 4 серпня, у Офіційному журналі ЄС та набуде чинності наступного дня.

Згідно з документом, право на тимчасовий захист не надаватиметься особам, які не зможуть підтвердити виконання військового обов'язку в Україні. Для цього заявники повинні будуть надати підтвердження через застосунок "Резерв+". Вимога поширюється на первинне та повторне оформлення тимчасового захисту, а також на його отримання з метою возз'єднання сім'ї.

Водночас ця норма не стосуватиметься українців, які вже мають чинний тимчасовий захист у Чехії та безперервно зберігали цей статус після набуття рішенням чинності.

"Наш уряд давно наполягає на посиленні умов надання тимчасового захисту, і я ціную те, що нам вдалося досягти згоди між державами-членами. Це рішення обмежить кількість новоприбулих на десятки відсотків. Згодом це зменшить тиск на наші можливості та розвантажить чеську систему охорони здоров'я та соціального забезпечення", – цитуються слова міністра внутрішніх справ Любоміра Метнара.

Рішення також продовжує дію тимчасового захисту для осіб, які виїхали з України через війну, до 31 березня 2028 року. У Чехії його продовження здійснюватиметься через онлайн-реєстрацію та подальше особисте відвідування підрозділу Міністерства внутрішніх справ для вклеювання нової візової наклейки. При цьому вимога щодо підтвердження виконання військового обов'язку на процедуру продовження вже чинного тимчасового захисту не поширюється.