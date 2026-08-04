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Туреччина закликала Україну і РФ гарантувати безпеку судноплавства в Чорному морі

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Туреччина закликала Україну і РФ гарантувати безпеку судноплавства в Чорному морі

Міністерство закордонних справ Туреччини після атаки безпілотників на два турецькі цивільні судна в Чорному морі закликало Україну та Росію терміново вжити заходів для гарантування безпеки судноплавства, попередивши про ризики для глобальної продовольчої безпеки у разі подальшої ескалації.

"Якщо не буде вжито запобіжних заходів, ескалація в Чорному морі матиме багатогранні негативні наслідки, зокрема для продовольчої безпеки. Ми повторюємо заклик до всіх відповідних учасників, зокрема до сторін, що воюють, терміново вжити конкретних заходів для гарантування безпеки судноплавства в Чорному морі", – наголосили у МЗС у соцмережі Х.

У МЗС зазначили, що в понеділок, 3 серпня, ввечері після виходу з порту Новоросійська турецькі цивільні судна "Яшар" та "Надія" були атаковані безпілотними літальними апаратами, в результаті чого група членів екіпажу, включаючи громадян Туреччини, отримала поранення.

"Ми глибоко стурбовані тим, що війна між Росією та Україною поширюється далі в Чорне море, впливаючи також на цивільні судна, незважаючи на всі наші попередження. Безпека наших громадян є нашим головним пріоритетом, і за їхнім станом пильно стежимо", – заявили в турецькому зовнішньополітичному відомстві.

 

#безпека #туреччина #судноплавство
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