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Росіяни вдарили по Київщині, одна людина постраждала – ОВА

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Росіяни вдарили по Київщині, одна людина постраждала – ОВА

Російські окупанти у вівторок, 4 серпня, завдають ударів по Київщині, повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

"Унаслідок чергової атаки ворожих ударних дронів у Броварському районі травмовано жінку. Їй надається вся необхідна медична допомога", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Також пошкоджено приватний будинок і складське приміщення.

"Повітряна небезпека триває. Просимо всіх не нехтувати сигналами повітряної тривоги та перебувати в укриттях або інших безпечних місцях. Бережіть себе і своїх близьких", – наголосили в ОВА.

 

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