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Зеленський: Дронами знищено та важко поранено 30,3 тис. окупантів протягом липня

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Зеленський: Дронами знищено та важко поранено 30,3 тис. окупантів протягом липня
Фото: https://www.facebook.com/CinCAFofUkraine

Президент України Володимир Зеленський повідомив про знищення понад 30 тис окупантів протягом минулого місяця.

"Загалом за цей липень на фронті всіма нашими підрозділами було знищено 30 тисяч 272 росіянина саме безпілотниками. Це ліквідовані й важкопоранені. І це тільки те, що має чітке відеопідтвердження", – сказав Зеленський у відеозверненні у вівторок ввечері.

За його словами, тенденція на фронті незмінна: окупанти щомісяця втрачають близько 30 тисяч військових.

"Буде в нашої армії та всіх підрозділів Сил оборони та безпеки України ще більше дронів", – наголосив президент.

Зеленський повідомив, що найбільшу результативність уражень дронами продемонструвала "Альфа" Служби безпеки України.

 

#війна #втрати_ворога #президент
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