Зеленський: Дронами знищено та важко поранено 30,3 тис. окупантів протягом липня

Президент України Володимир Зеленський повідомив про знищення понад 30 тис окупантів протягом минулого місяця.

"Загалом за цей липень на фронті всіма нашими підрозділами було знищено 30 тисяч 272 росіянина саме безпілотниками. Це ліквідовані й важкопоранені. І це тільки те, що має чітке відеопідтвердження", – сказав Зеленський у відеозверненні у вівторок ввечері.

За його словами, тенденція на фронті незмінна: окупанти щомісяця втрачають близько 30 тисяч військових.

"Буде в нашої армії та всіх підрозділів Сил оборони та безпеки України ще більше дронів", – наголосив президент.

Зеленський повідомив, що найбільшу результативність уражень дронами продемонструвала "Альфа" Служби безпеки України.