Драпатий поінформував послів про ситуацію на полі бою: Перший пріоритет – зупинка просування противника

Головнокомандувач Збройних сил Михайло Драпатий поінформував керівників закордонних дипломатичних установ про поточну ситуацію на полі бою, а також окреслив основні бойові пріоритети та потреби Сил оборони України.

Це відбулося у вівторок, 4 серпня, під час другого дня наради керівників закордонних дипломатичних установ України, що проходить цьогоріч під гаслом "Відновлення миру і лідерство України".

"Перший пріоритет – це зупинка просування противника, і це є умовою наших подальших комплексних дій щодо продовження або завершення війни. За всіма процесами, усім озброєнням і всіма ресурсами стоїть людина. Кінцевий бенефіціар усіх управлінських рішень – це солдат", – зазначив Драпатий.

Тимчасово виконуючий обов'язків міністра оборони України Євгеній Хмара наголосив, що розраховує на активну роботу послів за ключовими оборонними пріоритетами.

"Перше – фінансування для закриття потреб фронту. Друге – захист неба: нам уже сьогодні потрібні перехоплювачі проти балістики, крилатих ракет і реактивних "шахедів". Третє – асиметричні рішення, які зменшують потенціал Росії вести війну і дозволяють переносити війну на територію агресора", – зазначив Хмара.

Начальник Генерального штабу ЗСУ Ігор Скибюк та заступник керівника Офісу президента Павло Паліса зосередили увагу на спільній роботі дипломатів та військових задля захисту України від балістичних атак Росії та відзначили важливість розвитку горизонтальних контактів українських дипломатів у державах-перебування.

Паліса акцентував увагу на важливості швидкого та ефективного втілення домовленостей з посилення обороноздатності України, досягнутих президентом Володимиром Зеленським під час переговорів з іноземними лідерами.

Очільник МЗС Андрій Сибіга запевнив військове керівництво держави, що дипломатичний корпус залишається надійною складовою спільних зусиль зі зміцнення обороноздатності України.

"Кожен успіх наших військових на полі бою – це посилення наших позицій за столом переговорів. А кожен наш день – це робота задля того, щоб наші воїни мали сучасну зброю, підтримку та ресурси, необхідні для виконання бойових завдань. Зміцнення Сил оборони України – це щоденний пріоритет номер один для кожного керівника закордонної дипломатичної установи та всієї дипломатичної системи", – наголосив він.

Перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця під час брифінгу щодо мирного процесу наголосив, що відновлення всеохоплюючого, справедливого та сталого миру потребує подальшої системної роботи української дипломатичної служби, спрямованої на зміцнення міжнародної підтримки України, посилення її обороноздатності.

Кислиця підкреслив готовність України до змістовної дипломатії, перешкодою для якої залишається небажання Росії припинити збройну агресію проти нашої держави та розпочати реальний переговорний процес.

"Наше першочергове завдання – забезпечити єдність партнерів у підтримці України. Важливим є збереження підтримки США та активне залучення країн Європи до відновлення миру", – підкреслив перший заступник керівника Офісу Президента.

Під час сесії, присвяченої зміцненню обороноздатності України, голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров наголосив на важливості подальшого утвердження України як надійного безпекового партнера та контрибутора міжнародної безпеки. Він підкреслив, що розвиток такої ролі України сприятиме відкриттю нових можливостей для доступу до сучасних оборонних технологій, виходу на нові ринки та утворенню нових безпекових партнерств.

Заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький поінформував учасників наради про особливості російського впливу в окремих регіонах світу та наголосив на важливості професійної підготовки дипломатів для ефективної протидії таким загрозам.

У ході сесії щодо Антибалістичної коаліції та угод формату "Drone deals" учасники, серед яких заступник секретаря РНБО Давид Алоян, радниця міністра оборони Ганна Гвоздяр та виконавчий директор Української ради зброярів Ігор Федірко, обговорили залучення іноземних інвестицій до оборонного сектору України, розвиток міждержавного промислового партнерства та поглиблення міжнародної співпраці у сфері оборонної промисловості.

У контексті обговорення санкційного тиску на РФ уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк відзначив результати України у протидії російському "тіньовому флоту", окреслив ключові напрями співпраці з державами-партнерами у санкційній сфері та наголосив на потребі значного посилення тиску на державу агресора, позбавлення російського ОПК доступу до технологій, зниження його виробничого потенціалу завдяки суворішим обмежувальним заходам.

Під час сесії, присвяченої притягненню Росії до відповідальності, директор Департаменту міжнародного права МЗС України Антон Кориневич поінформував керівників закордонних дипломатичних установ про важливість притягнення до відповідальності за злочин агресії, а також ключові елементи діяльності Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України після початку його роботи у майбутньому.

Заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра окреслила пріоритетні напрями зусиль задля досягнення всеохоплюючої справедливості за російські злочини та закликала закордонні дипломатичні установи активізувати роботу з державами-партнерами задля якнайшвидшого практичного запуску Спецтрибуналу. Міністр юстиції Денис Маслов поінформував про розвиток міжнародного компенсаційного механізму з відшкодування збитків, завданих російською агресією, та наголосив на пріоритетності повернення незаконно депортованих і примусово переміщених українських дітей. Державний секретар МЗС

Державний секретар МЗС України Олександр Карасевич подякував закордонним дипломатичним установам, державам-партнерам і органам державної влади за спільну роботу, професіоналізм та вагомий внесок у зміцнення міжнародної підтримки України й просування її національних інтересів, притягнення держави-агресора до відповідальності.