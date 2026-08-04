Більшість нелегалів, прониклих до Сеути, повернулися в Марокко – МВС Іспанії

Голова МВС Іспанії Фернандо Гранде-Марласка повідомив, що з 72 тис. іммігрантів, які минулого тижня проникли в автономне іспанське місто Сеута, близько 70 тис. повернулися назад до Марокко, повідомляють у вівторок західні ЗМІ.

"За нашими оцінками, 72 тис. осіб незаконно проникли до Іспанії, і 70 тис. уже покинули країну", – заявив він на брифінгу після зустрічі глав МВС країн ЄС.

Він також зазначив, що наразі іспанська влада займається врегулюванням правового статусу тих, хто залишається на території Іспанії.

Марласка наголосив, що ситуація, яка склалася, не поставила під загрозу кордони Шенгенської зони.

Раніше європейські лідери висловили занепокоєння у зв'язку з ситуацією, що склалася. Так, лідери Німеччини, Угорщини, Швеції та Польщі закликали ЄС розглянути питання про призупинення співпраці з Іспанією в межах Шенгенської зони. Італія, у свою чергу, взагалі призупинила дію Шенгенської угоди з Іспанією та запровадила прикордонний контроль для тих, хто прибуває через міграційну кризу в Сеуті.

The Guardian нагадує, що автономне місто має особливий статус у рамках Шенгенської угоди. Це означає, що в'їзд на материкову частину Іспанії та виїзд до інших країн ЄС вимагають повного прикордонного та паспортного контролю.

Останніми днями десятки тисяч мігрантів незаконно проникли до Сеути з Марокко. У суботу Іспанія заявила, що ситуація "майже нормалізувалася". Однак, за оцінками іспанської влади, тисячі людей, які повернулися до Марокко, залишаються біля Сеути.