Зеленський провів нараду щодо переговорного треку за участі Умєрова, Буданова, Арахамії та Кислиці

Президент України Володимир Зеленський провів робочу нараду, присвячену переговорному процесу та координації подальшої співпраці з міжнародними партнерами. Про перебіг зустрічі повідомив голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров.

"Щодня підтримуємо координацію з американською стороною. Паралельно триває робота з європейськими партнерами та державами Близького Сходу і Затоки для зміцнення міжнародної підтримки України та реалізації спільних безпекових рішень", – написав Умєров в Facebook.

Він додав, що значна частина роботи наразі триває в непублічному форматі, і наголосив, що Україна готова до всіх форматів переговорів, які здатні наблизити справедливий і стійкий мир.

Пізніше Зеленський додав, що очікує на активну співпрацю з представниками президента США Дональда Трампа Стівеном Віткоффом та Джаредом Кушнером найбличжим часом ну переговорному треку.

"Ми будемо готові до всіх форматів зустрічей, розраховуємо, що зараз, у серпні, Віткофф і Кушнер будуть активними", – сказав він у відеозверненні у вівторок ввечері.

Також президент повідомив, що триває робота з іншими партнерами, зокрема в країнах Затоки, "які можуть підтримати наші дипломатичні зусилля, наші безпекові потреби". "Зараз поки непублічно, без деталей, не можемо все ми озвучувати", – сказав Зеленський.