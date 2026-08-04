Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Зеленський провів нараду щодо переговорного треку за участі Умєрова, Буданова, Арахамії та Кислиці

1 хв читати
Додати як джерело
Зеленський провів нараду щодо переговорного треку за участі Умєрова, Буданова, Арахамії та Кислиці

Президент України Володимир Зеленський провів робочу нараду, присвячену переговорному процесу та координації подальшої співпраці з міжнародними партнерами. Про перебіг зустрічі повідомив голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров.

"Щодня підтримуємо координацію з американською стороною. Паралельно триває робота з європейськими партнерами та державами Близького Сходу і Затоки для зміцнення міжнародної підтримки України та реалізації спільних безпекових рішень", – написав Умєров в Facebook.

Він додав, що значна частина роботи наразі триває в непублічному форматі, і наголосив, що Україна готова до всіх форматів переговорів, які здатні наблизити справедливий і стійкий мир.

Пізніше Зеленський додав, що очікує на активну співпрацю з представниками президента США Дональда Трампа Стівеном Віткоффом та Джаредом Кушнером найбличжим часом ну переговорному треку.

"Ми будемо готові до всіх форматів зустрічей, розраховуємо, що зараз, у серпні, Віткофф і Кушнер будуть активними", – сказав він у відеозверненні у вівторок ввечері.

Також президент повідомив, що триває робота з іншими партнерами, зокрема в країнах Затоки, "які можуть підтримати наші дипломатичні зусилля, наші безпекові потреби". "Зараз поки непублічно, без деталей, не можемо все ми озвучувати", – сказав Зеленський.

 

#переговори #нарада #президент
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Україна підтвердила понад 20 тис випадків депортації українських дітей, 2,4 тис повернуті – омбудсмен

Україна підтвердила понад 20 тис випадків депортації українських дітей, 2,4 тис повернуті – омбудсмен

Українська сторона змогла підтвердити 20 тис 610 випадків депортації та примусового переміщення, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини…

Читати