Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Україна підтвердила понад 20 тис випадків депортації українських дітей, 2,4 тис повернуті – омбудсмен

1 хв читати
Додати як джерело
Україна підтвердила понад 20 тис випадків депортації українських дітей, 2,4 тис повернуті – омбудсмен

Українська сторона змогла підтвердити 20 тис 610 випадків депортації та примусового переміщення, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"У межах Bring Kids Back UA вдалося повернути 2 425 дітей, із яких 465 – за сприяння Офісу Омбудсмана", – розповів Лубінець під час виступу на щорічній Нараді керівників закордонних дипломатичних установ України.

Він закликав українських послів допомагати організовувати візити міжнародних делегацій до Центрів захисту прав дитини.

"Побачити наслідки російських злочинів на власні очі – набагато сильніше, ніж прочитати про них у звіті", – додав омбудсмен.

Як повідомлялося, 30 квітня поточного року президент України Володимир Зеленський повідомляв, що завдяки його ініціативі Bring Kids Back UA вдалося повернути 2126 українських дітей, раніше викрадених РФ.

 

#депортація #діти #рф #статистика
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ