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Пісторіус підтвердив передачу Україні новітніх гаубиць RCH-155

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Пісторіус підтвердив передачу Україні новітніх гаубиць RCH-155
Фото: bild. Dirk Sukov

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту на завод компанії KNDS у Касселі заявив, що новітня німецька колісна гаубиця RCH-155 користується високою оцінкою в Україні. Окрім цього, очільник оборонного відомства зазначив, що перша машина цього типу вирушила до України ще близько двох років тому саме з цього майданчика.

Як повідомляє Bild, раніше офіційно підтверджувалися лише навчання українських військовослужбовців на цих артилерійських системах на території Німеччини, тоді як факт їхньої фактичної наявності у зоні бойових дій залишався нерозголошеним. Наразі невідомо, чи застосовувалися ці гаубиці безпосередньо в реальних боях.

Самохідна артилерійська установка RCH-155 вважається однією з найсучасніших у світі. Її головна особливість полягає в здатності вести вогонь під час руху, що робить її значно менш вразливою для ворожої контрбатарейної боротьби та безпілотників. Вона здатна здійснювати до дев'яти пострілів на хвилину на відстань понад 50 кілометрів, розганяється на дорозі до 100 км/год і обслуговується екіпажем усього з двох осіб завдяки повністю автоматизованій башті.

Загалом замовлення України передбачає отримання 54 одиниць RCH-155, що дозволить повністю оснастити три артилерійські батальйони.

 

#гаубиці #німеччина #передача
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