Голова Донецької обладміністрації анонсував встановлення 21 мобільного укриття за підтримки УЧХ

На підконтрольній Україні території Донецької області встановлять 21 мобільне укриття від Українського Червоного Хреста (УЧХ), повідомив голова Донецької воєнної адміністрації Вадим Філашкін.

"Мав продуктивну зустріч із президентом Українського Червоного Хреста Максимом Доценком та його командою… Розглянули проєкт зі встановлення мобільних залізобетонних укриттів. Наразі для області вже погоджено доставку 21 такої споруди. Першу партію планують доставити у серпні, другу – у вересні", – написав Філашкін у своєму Телеграм-каналі у вівторок.

За його словами, сторони також обговорили гуманітарну й безпекову ситуацію в області, перебіг евакуації, підтримку внутрішньо переміщених осіб та підготовку до опалювального сезону 2026-2027 років.

"Окрему увагу приділили допомозі вразливим жителям Донеччини в межах програми зимової підтримки… Домовилися й надалі спільно працювати над рішеннями, які допоможуть захистити людей і підтримати тих, хто найбільше цього потребує", – зазначив голова Донецької ОВА.