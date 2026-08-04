РФ посилила атаки на фронті у липні та застосувала рекордну кількість КАБів – Міноборони

Міністерство оборони України повідомляє про рекордну кількість керованих авіаційних бомб (КАБ), які РФ використала у війні проти України протягом місяця, та зростання кількості боїв у липні поточного року.

"Понад 8 300 КАБів за місяць – найбільший показник протягом війни; 7 922 бойові зіткнення – понад 250 боїв щодня; майже 97 000 обстрілів, із них понад 1 300 – з РСЗВ. Попри посилення російських атак та високу інтенсивність боїв, українські захисники тримають оборону", – йдеться в повідомленні відомства.