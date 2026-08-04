СБУ вразила понад 100 стратегічних об'єктів в тилу ворога та понад 21 тис. цілей на фронті протягом 40-денної операції впливу на РФ

Служба безпеки України здійснила понад 100 успішних уражень стратегічно важливих об’єктів на території РФ і тимчасово окупованих територіях України в рамках 40-денної кампанії впливу на державу-агресора, затвердженої президентом України Володимиром Зеленським.

"За попередні 40 днів під ударами Служби безпеки опинилися підприємства військово-промислового комплексу, авіабази, засоби ППО, командні пункти окупантів, військові кораблі й танкери "тіньового флоту", нафтопереробні заводи, а також об’єкти транспортної та військової логістики. Паралельно підрозділи СБУ, які діють на фронті та в тилу ворога, уразили понад 21 тисячу одиниць військової техніки, озброєння та військової інфраструктури, а також ліквідували майже 5 тисяч окупантів", – повідомляє пресслужба СБУ.

Одним із головних напрямків кампанії стало послідовне ураження авіаційної інфраструктури противника. За цей період СБУ завдала ударів по військових аеродромах "Саки", "Гвардійське", "Бельбек", "Багерове", "Енгельс" і "Ханская", а також по Євпаторійському авіаційному заводу.

У результаті операцій було знищено стратегічний бомбардувальник Ту-95МС, підтверджено ураження двох винищувачів Су-35 і двох навчально-бойових літаків Л-39, уражено ангари з літаками Су-24, Су-30 і Су-30СМ, ангари з безпілотниками Shahed та паливну інфраструктуру аеродромів.

Паралельно СБУ системно послаблювала російську систему протиповітряної оборони. Під ударами опинилися РЛС "Небо-У", багатофункціональна РЛС 92Н6Е комплексу С-400, ЗРК "Тор-М2", ЗРК "Панцир-С2", комплекс РЕБ "Поле-21", три РЛС "Подльот-К1" та РЛС "Каста-2Е2".

Також підрозділи СБУ фокусувалися на системному ураженні паливно-енергетичної інфраструктури РФ.

"За 40 днів СБУ завдала ударів по 14 нафтопереробних заводах, десятках нафтобаз, резервуарних парках, нафтоперекачувальних станціях, нафтових терміналах та нафтодобувній платформі. Серед найбільш важливих цілей – Петербурзький, Ярославський, Нижньогородський, Пермський і Волгоградський НПЗ, три нафтопереробні заводи в Уфі, комплекс "Перший завод", нафтоперекачувальні станції "Черкаси" і "Субханкулово", а також нафтодобувна платформа родовища "Філановського" в Каспійському морі", – йдеться у повідомленні.

Важливим акцентом спецоперації стало системне ураження суден російського "тіньового флоту", які використовуються для обходу міжнародних санкцій. Під удари потрапили танкери Blue, Louise 1, Banda, Avero, а також два вантажні судна, що перебували під міжнародними санкціями.

Паралельно із далекобійними операціями підрозділи СБУ продовжували завдавати втрат противнику безпосередньо на полі бою. За вказаний період було уражено 24 танки, 63 бойові броньовані машини, 124 артилерійські системи, 22 реактивні системи залпового вогню, 40 засобів ППО та 14 літаків і гелікоптерів.

"Окремим напрямком стало знищення безпілотних систем противника. Уражено понад 11 тисяч БпЛА та наземних роботизованих комплексів, зокрема 176 безпілотників типу Shahed ("Герань"), а також 712 розрахунків БпЛА разом із позиціями, пусковими установками та обладнанням. Крім того, підрозділи СБУ системно знищували склади боєприпасів і пального, командні пункти, вузли зв’язку, засоби РЕБ, військову логістику та іншу критично важливу інфраструктуру противника", – наголосили у Службі.

Загалом, зазначили в СБУ, 40-денна кампанія була спрямована на одночасне послаблення ключових елементів російської військової машини. За інтенсивністю, географією та кількістю одночасно уражених стратегічних об’єктів ця операція стала дієвим механізмом впливу на державу-агресора. Робота зі зниження воєнно-економічного потенціалу Росії триватиме й надалі.