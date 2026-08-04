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Генштаб ЗСУ: знешкоджено 131 важку вогнеметну систему противника

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Генштаб ЗСУ: знешкоджено 131 важку вогнеметну систему противника
Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України у вівторок повідомив про знешкодження 131 важкої вогнеметної системи противника від початку повномасштабного вторгнення.

"Важка вогнеметна система – це система залпового вогню, призначена для ураження живої сили, укриттів, фортифікацій та легкої броньованої техніки. Вона застосовує термобаричні або запалювальні боєприпаси, які створюють потужну вибухову хвилю та високотемпературне ураження на значній площі", – йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ у телеграм.

Зокрема, за даними Генштабу, на озброєнні російських окупантів перебуває кілька модифікацій таких систем: ТОС-1 "Буратіно", ТОС-1А "Солнцепьок", ТОС-2 "Тосочка" та ТОС-3 "Дракон".

"Робота з виявлення та знешкодження засобів вогневого ураження противника триває", – підкреслили у Генштабі.

#генштаб_зсу #ураження
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