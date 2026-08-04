Окупанти просунулися на 3 кв. км на півночі Куп'янського району – DeepState

Російські окупанти закріпилися у "сірій зоні" на новому плацдармі наступу від державного кордону між селами Артільне та Шев’яківка в напрямку сіл Усинівка та Івашкине на півночі Куп’янського району, повідомляє OSINT-проєкт DeepState.

"Ворог просунувся поблизу Устинівки", – повідомляється в телеграм-каналі DeepState у вівторок.

На мапах проєкту видно, що окупанти захопили сумарно 3,15 кв. км території за межами вищезгаданих сіл, а самі населені пункті лишаються в районі проникнення ("сірій зоні"), площа якої скоротилась.

Відповідний новий плацдарм приблизно на 5 км на північ від існуючого окупанти створили тиждень тому.

На інших ділянках фронту без змін.

Минулого тижня площа окупації зростала в середньому на 1 кв. км на добу.