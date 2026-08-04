Поліція підтвердила, що удар по Краматорську було завдано двома КАБами

Російський удар по Краматорську на Донеччині у вівторок, 4 серпня, було завдано двома керованими авіаційними бомбами, підтверджує Національна поліція України.

"Росіяни скинули на місто дві 500-кілограмові керовані бомби. Одна влучила у багатоповерховий будинок, інша – поряд", – йдеться у повідомленні.

Наразі відомо про 24 поранених, серед яких 10 чоловіків і 14 жінок. Наймолодшій постраждалій 18 років, найстаршому – 76. У людей діагностовано мінно-вибухові травми, травматичну ампутацію ніг, переломи, осколкові поранення, забої.

Пошкоджено шість багатоквартирних будинків, два заклади освіти, два магазини, ресторан, пральню, банківське відділення, відділення логістичної компанії, котельню, об’єкт інфраструктури, автомобілі.

"Поліцейські документують наслідки атаки, надають першу допомогу постраждалим, евакуюють мешканців з пошкоджених осель", – резюмується в повідомленні.

Як повідомлялося, прокуратура заявляла про ймовірне застосування авіабомб ФАБ-250 в Краматорську.