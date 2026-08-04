Корецький: 1 млн ветеранів отримали електронне посвідчення в "Дії"

Уже 1 млн ветеранів отримали електронне посвідчення в застосунку "Дія", повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький у вівторок.

"Після підтвердження статусу в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни ветеран отримує е-Посвідчення в застосунку та може користуватися усіма державними послугами та пільгами без очікування паперового посвідчення", – написав він в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, міністр у справах ветеранів Віталій Кім пропонує запровадити для військових і ветеранів Military Card, на якій буде зібрано всі пільги, виплати, нарахування та іншу інформацію, яка потрібна військовослужбовцю й ветерану.