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Корецький: 1 млн ветеранів отримали електронне посвідчення в "Дії"

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Корецький: 1 млн ветеранів отримали електронне посвідчення в "Дії"
Фото: https://t.me/Koretskyi_official/

Уже 1 млн ветеранів отримали електронне посвідчення в застосунку "Дія", повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький у вівторок. 

"Після підтвердження статусу в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни ветеран отримує е-Посвідчення в застосунку та може користуватися усіма державними послугами та пільгами без очікування паперового посвідчення", – написав він в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, міністр у справах ветеранів Віталій Кім пропонує запровадити для військових і ветеранів Military Card, на якій буде зібрано всі пільги, виплати, нарахування та іншу інформацію, яка потрібна військовослужбовцю й ветерану.

#корецький #ветерани #посвідчення
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