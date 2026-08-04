Мінюст попереджає про шахрайство на послугах оформлення сертифікатів відповідності на ТЗ

Міністерство юстиції України повідомляє про дедалі частіші випадки шахрайства з оформленнями сертифікатів відповідності на транспортні засоби та закликає водіїв не оформлювати ці документи, якщо це пропонують зробити швидко, дистанційно та значно дешевше за ринкову вартість.

"Сертифікат відповідності за пів ціни? Не дайте себе ошукати, насправді такий сертифікат є недійсним", – йдеться у повідомленні Мінюста в телеграм.

Зокрема, у Мінюсті підкреслюють, що зазвичай шахраї розміщують оголошення про продаж авто з нібито готовим пакетом документів, потім пропонують допомогу з оформленням документів для авто, ввезених з-за кордону, та обіцяють виготовити сертифікат онлайн без перевірок. "Але після отримання грошей шахраї зникають", – наголошується в повідомленні.

У відомстві закликають оформлювати документ лише в уповноважених органах сертифікації.