Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Мінюст попереджає про шахрайство на послугах оформлення сертифікатів відповідності на ТЗ

1 хв читати
Додати як джерело
Мінюст попереджає про шахрайство на послугах оформлення сертифікатів відповідності на ТЗ

Міністерство юстиції України повідомляє про дедалі частіші випадки шахрайства з оформленнями сертифікатів відповідності на транспортні засоби та закликає водіїв не оформлювати ці документи, якщо це пропонують зробити швидко, дистанційно та значно дешевше за ринкову вартість.

"Сертифікат відповідності за пів ціни? Не дайте себе ошукати, насправді такий сертифікат є недійсним", – йдеться у повідомленні Мінюста в телеграм.

Зокрема, у Мінюсті підкреслюють, що зазвичай шахраї розміщують оголошення про продаж авто з нібито готовим пакетом документів, потім пропонують допомогу з оформленням документів для авто, ввезених з-за кордону, та обіцяють виготовити сертифікат онлайн без перевірок. "Але після отримання грошей шахраї зникають", – наголошується в повідомленні.

У відомстві закликають оформлювати документ лише в уповноважених органах сертифікації.

#мінюст #сертифікат #транспорт
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Міжвідомча комісія з військово-технічного співробітництва відновила роботу, за рік надала 342 дозволи – Умєров

Міжвідомча комісія з військово-технічного співробітництва відновила роботу, за рік надала 342 дозволи – Умєров

Міжвідомча комісія з військово-технічного співробітництва вперше з лютого 2022р. відновила роботу та розглянула 372 заяви, надала 342 дозволи, а 33 у…

Читати