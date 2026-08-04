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Консул України відвідав затриманого у Польщі співвласника CEO Club Ukraine Карчука

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Консул України відвідав затриманого у Польщі співвласника CEO Club Ukraine Карчука
Фото: https://www.facebook.com/

Консул генерального консульства України в Любліні відвідав затриманого громадянина України, співвласника бізнес-клубу CEO Club Ukraine Дмитра Карчука, який утримується в пенітенціарному закладі польського міста Перемишль.

"Під час зустрічі Дмитро скарг на умови утримання, ставлення з боку адміністрації установи або інших осіб не висловлював. Повідомив, що не визнає своєї причетності до інкримінованого правопорушення і буде через адвокатів оскаржувати рішення німецького слідства", – відповіли журналістам у пресслужбі Міністерства закордонних справ України.

Після спілкування із затриманим український консул провів окрему зустріч з керівництвом пенітенціарного закладу, під час якої обговорив питання дотримання прав та забезпечення потреб затриманого у межах, визначених законодавством Республіки Польща і міжнародним правом.

Наголошується, що МЗС та ГКУ в Любліні тримають питання дотримання прав затриманого українця на контролі.

"Крім того, посольство України в Німеччині зробило запит про деталі на адресу німецької сторони та готове надати необхідне сприяння адвокатам у забезпеченні прав пана Карчука", – додали у відомстві.

2 серпня МЗС України повідомило, що вимагає термінового консульського доступу до затриманого в Польщі співвласника бізнес-клубу CEO Club Ukraine Дмитра Карчука.

Як раніше повідомили ЗМІ, співвласника бізнес-клубу CEO Club Ukraine Дмитра Карчука затримали на польському кордоні на підставі міжнародного ордера. Колеги та адвокати бізнесмена зазначають, що затримання може бути пов’язане з використанням персональних даних Карчука сторонніми особами.

#польща #консул #ceo_club #карчук
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