Генпрокурор: з початку війни від дронових атак РФ загинуло 967 цивільних, в тому числі 10 дітей, це терор населення

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну зафіксовано понад 16 тис. проваджень щодо атак російських дронів на цивільних – це не побічний ефект бойових дій, а обрана ворогом тактика терору мирного населення, наголошує генеральний прокурор Руслан Кравченко.

"Сьогодні вранці на звичайному ринку в Херсоні російський дрон атакував 52-річного продавця. Дрон кружляв. Вичікував. І вдарив. Не по військовому об’єкту. Не по техніці. По цивільній людині, яка не мала жодного стосунку до армії", – написав генпрокурор в телеграм-каналі у вівторок.

За його словами, чоловік отримав вибухову травму, контузію та осколкові поранення, йому надано медичну допомогу. За фактом воєнного злочину розпочато досудове розслідування.

Кравченко наголосив, що це "не поодинокий випадок жорстокості окремого оператора зс рф".

"Дистанційні вбивства мирного населення за допомогою FPV-дронів стали методом терору на прифронтових територіях. Порушення та нехтування всіма нормами міжнародного гуманітарного права росія вчиняє системно, свідомо та показово", – зазначив генпрокурор.

Він повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення зафіксовано понад 16 тис. кримінальних проваджень за атаками дронів малого радіуса дії по цивільних. Найбільше таких злочинів – на Херсонщині, Донеччині, Дніпропетровщині та Сумщині.

"У 2022-2023 рр. зафіксовано 187 таких злочинів. У 2024-му їх кількість зросла у 14 разів – до 2 685. У 2025-му – ще майже втричі, до 7 787. Це не випадковість і не "побічний ефект" бойових дій. Це обрана тактика російських злочинців, яка триває досі. З початку 2026 року вже зафіксовано 2 614 таких злочинів", – зауважив Кравченко.

Генпрокурор уточнив, що внаслідок таких злочинів ворога майже 7 тис. постраждалих, серед них – 179 дітей. "967 людей загинули, в тому числі 10 дітей", – повідомив він.

За словами Кравченка, особливо прицільно РФ полює на медичних працівників, рятувальників, поліцейських, журналістів, комунальників та представників гуманітарних місій.

"Також зафіксовано 43 випадки застосування російськими операторами БпЛА тактики подвійного удару. Після першої атаки вони чекали, поки до постраждалих прибудуть на допомогу інші люди, та завдавали повторного удару", – поінформував генпрокурор.

Він запевнив, що кожен такий удар документується правоохоронцями. "Наше завдання – встановити оператора, підрозділ і весь ланцюг командування. У низці кримінальних проваджень імена вже відомі. Відповідальність за ці злочини – це не питання "якщо", а питання "коли". Вона буде невідворотною", – додав Кравченко.

Крім того, він зазначив, що міжнародні партнери України вже запроваджують персональні санкції проти причетних до катувань і вбивств українських військовополонених та цивільних і вводять заборону на в’їзд для всіх, хто воював проти України у складі ЗС РФ.

"Кожен відповідальний постане перед судом і відчуватиме дію міжнародного правосуддя", – резюмував генпрокурор.